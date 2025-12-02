Adiós a los bocadillos de calamares: Down Coruña cierra el quiosco de la plaza de Ourense

La sociedad limitada Down Experience, creada en el seno de la asociación Down Coruña para levantar un proyecto hostelero y de inserción laboral en el quiosco de la plaza de Ourense y así recuperar sus tradicionales bocadillos de calamares, ha entrado en concurso de acreedores y ha renunciado a la concesión municipal del espacio.

La empresa anunció con un cartel a sus clientes que el quiosco estaba cerrado «por descanso invernal» y que haría «una pausa para tomar aire y agradecer cada visita, cada sonrisa y cada momento compartido». Detrás de ese mensaje que se puede leer desde hace unos días donde antes había bollería y una máquina de café está la decisión empresarial de cerrar el local tras cuatro años de experiencia y una remodelación que llegó justo en el mes de abril de la mano de la firma Amasarte.

Una portavoz de la asociación explica que, aunque hicieron todo lo posible por mantener el proyecto a flote, las cuentas no daban y por eso iniciaron el concurso de acreedores. Esta decisión, que en la entidad tildan de «muy dolorosa», tiene varias razones, entre ellas, «la subida de los precios de las materias primas» que utilizaban para elaborar sus recetas, como pueden ser los huevos o el aceite y la consecuente reducción de los márgenes de ganancia que afecta «a todos los negocios de hostelería».

«Nuestra prioridad es asegurar una atención apropiada a las personas trabajadoras», explican fuentes de Down Coruña, que precisan que los diez empleados —ocho de ellos con diversidad funcional y dos sin ella— de Down Experience SL están actualmente en un ERE aunque en la asociación inciden en que están en proceso de encontrarles una solución para que esta situación «les afecte lo menos posible» y puedan retomar su vida laboral.

«Una vez que se tomó la decisión hace unas semanas, lo primero que hicimos fue comunicarles a los afectados la situación y, en paralelo, estamos viendo cómo los podemos recolocar, haciendo especial hincapié en las personas con discapacidad porque forman parte de nuestro fin social. Nosotros no tenemos otros centros de trabajo, pero sí convenios de colaboración con empresas como Adidas o Zara», explica la portavoz de la entidad, que no niega que es «un golpe muy duro» cerrar el quiosco que era «un emblema de la diversidad».

Con todo, destaca que parte del objetivo se ha cumplido, que era formar a personas con discapacidad en la hostelería para que pudiesen salir al mercado laboral convencional y eso, «si todo va bien» podría dar sus frutos, en tanto que los trabajadores y trabajadoras que ahora están en ERE puedan ser contratadas por otras empresas.