Los árboles llegan al parque del Observatorio en A Coruña

Son los vecinos más esperados en el entorno del parque del Observatorio. Los árboles ya están en el recinto --en obras-- que está en proceso de acondicionamiento para dotar de una zona verde al Agra do Orzán. Era una demanda histórica del barrio y ahora, tras décadas de reivindicaciones vecinales, el arbolado llega para dar vida al parque del Observatorio, que está cada vez más cerca de ser realidad.

¿Y qué tipo de árboles son los primeros pobladores del parque del Observatorio? Abedules. En las últimas horas los operarios que se encargan del acondicionamiento de la futura zona verde han plantado diversos ejemplares de esta especie, que convivirán con otros árboles más veteranos que ya estaban en la parcela y que se han conservado.

Esta actuación supone un paso más en un proceso urbanístico que se ha prolongado durante décadas. Los vecinos del Agra han reclamado reiteradamente la apertura de este espacio, ocupado por instalaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y protegido por un muro que impedía el acceso. El Estado autorizó en el mes de junio la cesión demanial de los terrenos, desbloqueando una situación que se había retrasado dos años pese a los protocolos firmados en 2023. Además de los 5.000 metros cuadrados cedidos por la Aemet, el proyecto se ampliará con la incorporación del solar de las antiguas Adoratrices, de unos 3.000 metros cuadrados.

Las obras del parque del Observatorio arrancaron a principios del verano con la construcción de nuevos cierres perimetrales alrededor de las instalaciones de la Aemet, con el fin de garantizar su seguridad y funcionamiento. Una vez completada esa tarea, el siguiente paso era la demolición de los muros bordean las calles Canceliña y Gregorio Hernández, que mantenían cerrado el parque.

La apertura del parque del Observatorio es una vieja reclamación del movimiento vecinal del Agra do Orzán, un barrio con una de las mayores densidades de población de Galicia y de Europa. La falta de espacios de zonas verdes ha motivado múltiples protestas y mociones plenarias en los últimos años.