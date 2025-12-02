Asperga estrena nueva sede en Os Castros, financiada por la Diputación

La nueva sede de la Asociación Galega de Asperger (Asperga) estrena nueva sede ubicada en la avenida de Oza, en el barrio de Os Castros. La compra del inmueble, un espacio de 350 metros cuadrados adaptados para prestar servicios sociosanitarios a más de 500 familias, ha sido financiada en un 80% por la Diputación de A Coruña con una aportación de 300.000 euros. El presidente del ente provincial, Valentín González Formoso, y la diputada de Política Social, Mar García Vidal, han visitado el espacio este martes.

Con unos 500 socios, de los cuales unos 280 reciben servicios de forma habitual en A Coruña, Asperga ofrece atención especializada a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) de grado 1 y 2 y a sus familias. Desarrolla programas de diagnóstico y detección temprana, terapia psicológica individual y en grupo, logopedia, pedagogía, terapia ocupacional, orientación laboral y formación para docentes y profesionales.

Su presidenta, Rita González, ha agradecido el apoyo de la Diputación para lograr una nueva casa para los socios: un local que cuenta con instalaciones y licencias adaptadas al uso sanitario y supone un “salto notable en accesibilidad” con respecto al antiguo local en alquiler ubicado en el polígono de Agrela.

“Con esta aportación se ha podido adquirir una sede acorde al trabajo extraordinario que desarrollan y las necesidades de sus usuarios. Es una actuación que garantiza el futuro de la entidad y mejora de forma directa la vida de cientos de familias”, afirmó el presidente de la Diputación.