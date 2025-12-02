Cae un punto de venta de droga en la Sagrada Familia

La Policía Nacional ha desmantelado un punto negro de venta de droga, con la detención de su autor y el registro de su domicilio en el barrio de la Sagrada Familia.

La persona investigada regentaba un punto negro de venta de sustancias estupefacientes en el barrio «con un importante flujo de compradores», según destaca la policía. Añaden las autoridades en un comunicado que «era también habitual la utilización de su vehículo para las ventas de las sustancias estupefacientes; realizaba el intercambio de droga por dinero en el interior del coche, mientras circulaba, con lo que pretendía conseguir mayor privacidad y dificultar la actuación policial».

Tras su detención e ingreso en prisión, la policía llevó a cabo un registro en su domicilio en el que fueron incautados 650 gramos de cocaína, tanto en roca como empaquetada en dosis, dinero en efectivo, varios móviles y útiles de pesaje. También fue intervenido su coche.