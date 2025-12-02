«Algunas cantantes líricas siguen teniendo miedo a ser madres»

La obra que interpreta se aleja del repertorio tradicional. ¿Cómo afronta un título tan particular como Pelléas et Mélisande?

Es la primera vez que hago un rol principal y ha sido un reto enorme. La ópera es francesa, lo que ya implica mucho trabajo cuando no es tu lengua materna, y además es una obra larguísima llena de detalles. El texto se canta como si se hablara, con esa prosodia tan particular, y apenas hay momentos de voces simultáneas como estamos acostumbrados en el repertorio tradicional. Ha sido un trabajo realmente intenso.

¿Qué tiene de especial la música de Debussy y el universo que propone esta obra?

Es un mundo completamente distinto, muy impresionista. Entrar en ese universo ha sido un gran trabajo. A veces pensaba: «¿Lo conseguiré?». Pero sí, hay que tener fe. Es una música muy especial, muy atmosférica, que exige mucha sutileza.

A pocos días del estreno en A Coruña, ¿cómo vive los últimos ensayos con el equipo?

Bien, creo que el reto estará superado. El director es excelente y escucha mucho las voces, sabe lo que necesitamos. Y el reparto es totalmente perfecto. Es una obra en la que nada es lo que parece, ni siquiera su final.

Mélisande es un personaje complejo. ¿Cómo ha construido la interpretación?

El libreto ya muestra que nunca habla de forma directa. Todo es misterio, frases suspensivas... Es una mujer que ha debido vivir experiencias duras. Aparece sola en un bosque, de noche, asustada, con una corona que ha dejado caer al agua. A lo largo de la obra evita cualquier pregunta personal; no puede hablar de lo que ha vivido. Con el director decidimos que no estuviera traumatizada todo el tiempo. Tiene momentos de brillo, de curiosidad, porque la música lo pide. Es un personaje lleno de contrastes.

¿Ha disfrutado del papel?

Muchísimo. Es muy diferente a los papeles que he hecho, que eran más femme fatale, como Musetta o Lisa. Mélisande es difícil de ubicar, muy delicada, muy particular.

Es su primera actuación en el teatro Colón y en la ciudad. ¿Qué espera del público coruñés?

Espero que la interpretación mantenga su atención. La ópera es larga y no está escenificada, así que nuestras voces y expresividad tienen que sostener la historia y la atmósfera. No van a escuchar nada parecido en otra ópera.

¿La versión en concierto les exige algo diferente?

En algunas producciones escenificadas hay dificultades físicas como cantar colgada, en una plataforma, subiendo a una mesa… Aquí podemos concentrarnos más en la voz y en cómo entendemos al personaje. Es otra forma de trabajar, es una pieza única.

Vive también un momento personal muy importante. ¿Cómo combina la exigencia artística con el embarazo?

Muy bien. He tenido un embarazo llevadero y puedo seguir trabajando. Además, en la ópera, Mélisande también está embarazada, así que encaja de forma natural.

¿Cómo vive la conciliación en una profesión como la ópera?

Implica rechazar proyectos que me ilusionaban, como una obra en Bilbao o un concierto en Zarzuela, pero estaría de 38 semanas, estaban demasiado cerca del parto. Antes era más difícil conciliar ser madre con la profesión, había mucho estigma. Hoy hay más comprensión y mi agencia también lo facilita. Ahora creo que hay más comprensión. Aún así algunas cantantes líricas temen ser madres por perder oportunidades y lo retrasan, pero los años pasan. Yo no quería ser madre muy tarde.