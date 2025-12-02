Clientes en bolas de Navidad

La Navidad es esa época de reuniones, de agradecer, de hacer balance y de regalar. En A Cunquiña, en la plaza del Humor, lo saben bien, por eso han querido hacer un homenaje a sus clientes. Del techo del local cuelgan unas 80 bolas navideñas, pero lo curioso de estas es que están decoradas con las caras de las personas que más pasan por esta tasca. Y a ninguna de ellas les falta el gorro de Papá Noel. Ahora solo falta que vayan a brindar.