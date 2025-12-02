Detenido en A Coruña por falsificar, a cambio de dinero, justificantes de asistencia de condenados a trabajos por la comunidad

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en A Coruña como autor de los delitos de cohecho, quebrantamiento de condena y falsedad documental por aprovecharse de sus funciones en el control del cumplimiento de condenas de trabajos para beneficio de la comunidad, informa la Jefatura Superior de Policía en Galicia.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal inició esta investigación al tener conocimiento de presuntas irregularidades en el cumplimiento de condenas por trabajos en beneficio de la comunidad en una determinada asociación con sede en la ciudad de A Coruña. Los hechos se remontan al mes de septiembre de 2024 cuando el autor asumía funciones de control, supervisión y justificación de las asistencias a las jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad, desempeñando dichas tareas hasta junio de 2025, en calidad de encargado de una de estas actividades en las que se cumplían condenas en esta modalidad.

El hombre, añade, ofrecía a los penados la posibilidad de justificar asistencias, sin acudir efectivamente a las jornadas, emplazándolos a firmar la hoja de control diario en un día concreto pero para varias jornadas, "con la finalidad de obtener contraprestaciones económicas, estipulando un pago por cada día en el que no se había asistido".

La Policía señala que algunos de los penados no aceptaban su propuesta, pero sí hubo varios que lo hicieron. "En algunas ocasión no siendo conscientes del ilícito ya que el ahora detenido les manifestaba que con esa prestación económica colaboraban al sustento de la asociación de la que él formaba parte".

El hombre fue detenido por un delito de cohecho, otro de falsedad documental, al firmar los documentos de asistencias que eran validados luego en el Centro de Inserción Social como prueba de cumplimiento de condena, y un tercer delito de quebrantamiento de condena, "provocando y facilitando que muchos penados no cumpliesen íntegramente sus condenas". Tras su arresto, fue puesto a disposición judicial.