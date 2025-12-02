La Diputación recurre al teatro para luchar contra el acoso escolar
A Coruña
La Diputación de A Coruña lanza una nueva acción educativa destinada a concienciar al alumnado sobre el acoso escolar mediante propuestas culturales y participativas. Entre los días 12 y 17 de enero, diversos institutos de Secundaria y Bachillerato de los municipios de Neda, Sada, Oleiros, Carballo, Oroso y A Pobra do Caramiñal acogerán una programación específica centrada en la prevención del bullying.
El eje principal de la propuesta será la representación teatral PAPEL, de la compañía Ventrículo|Veloz, una obra que aborda el fenómeno del acoso con un estilo cercano, ágil y pensado para facilitar el diálogo.
