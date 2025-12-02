Educación avisa de que con más facultades de Medicina en Galicia no aumentarán las plazas ni los recursos

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha animado a las partes a "salvar" el acuerdo de descentralización de Medicina, ya "en el tiempo de descuento", y ha recordado que de existir más facultades, "no habrá más plazas para estudiantes ni más financiación". En una declaración ante los medios de comunicación, el conselleiro ha insistido en la idea de rescatar un acuerdo "aceptado por las tres universidades y por las dos consellerías -- Sanidade y Educación --".

"Seguimos pensando que la mejor forma de afrontar la enseñanza de sanidad del futuro es un modelo descentralizado que haga frente a los grandes desafíos que tiene en Galicia y en el conjunto de España, como son el relevo generacional de los propios profesionales, la integración de los grandes profesionales que pueda haber en los complejos sanitarios de A Coruña y Vigo dentro de la docencia o la búsqueda de sinergias y de coordinación de los grandes equipamientos sanitarios que tenemos", ha defendido.

Román Rodríguez ha reconocido que la situación es "compleja y difícil" al haber rechazado una de las partes el acuerdo, pero ha remarcado que, desde el Gobierno gallego, quieren dejar "muy claras" una serie de cuestiones para que, "antes de tomar decisiones, se sea consciente del escenario que se abre por delante".

Entre estas cuestiones, está la oferta de plazas para alumnos de primero (400). "Ya estamos formando a los médicos que son precisos", ha asegurado el conselleiro, haciendo referencia a diferentes estudios que cifran en torno a 300 y 400 los profesionales sanitarios que se necesitan.

"Lo que debe quedar claro es que, de no ser capaz en este caso la Facultad de Medicina, de desbloquear la situación actual en la que nos encontramos, esto no quiere decir que vaya a haber más plazas de oferta en primero. Es decir, va a haber las mismas plazas y va a haber un reparto de la financiación", ha avanzado.

"Los gallegos no van a pagar más"

En este sentido, ha argumentado que no tendría "sentido" que "para lograr el mismo objetivo" -- un número determinado de profesionales --, "los gallegos tengan que pagar más recursos, poner más dinero porque simplemente una parte de todo este proceso no está de acuerdo con lo que se está planteando".

Román Rodríguez reivindica así la "claridad" de la Xunta sobre este tema porque consideran que todavía existe la posibilidad de salvar el acuerdo. "Más allá de las cuestiones, de las particularidades concretas y específicas, de los intereses concretos de cada uno de los agentes en este proceso, pensamos que es lo mejor para la docencia sanitaria y lo mejor para Galicia", ha insistido.

"Respetamos la autonomía universitaria, que es uno de los principios constitucionales de España, pero también apelamos a la responsabilidad. ¿Por qué digo responsabilidad? Porque una universidad es una institución pública, que gestiona recursos públicos", ha apelado.

Asimismo, el conselleiro reconoce haber hablado con las partes. "Yo percibo que existe una especie de visión general de que es necesario llegar a un acuerdo y que habrá que fijarse en aquellos asuntos en los que se den discrepancias", ha señalado.

Respecto a las negociaciones, el conselleiro ha preferido abstenerse de comentarlas, asegurando que no le corresponde hacerlo, pero sí ha aseverado: "Seríamos unos irresponsables si nos estuviésemos quietos".