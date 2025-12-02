Gadisa incorpora a 27 trabajadores de Cuba o Brasil a través del programa Retorna de la Xunta

El programa Retorna Cualifica Emprego ha permitido a 27 personas de Cuba, Uruguay, Argentina y Brasil cruzar el Atlántico e incorporarse a Gadisa. "Tienen un trabajo que les permite integrarse", ha señalado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en su visita a las oficinas centrales de la compañía, el almacén de productos no perecederos y la plataforma de producto fresco, todo ello ubicado en el polígono de Piadela, en Betanzos.

El objetivo del programa que impulsa el Ejecutivo gallego es facilitar el regreso de emigrantes a Galicia. Alguno se instaló hace apenas 20 días y otros planean traer a su familia. También los hay que comparten vivienda. "Vamos a intentar ayudar", expuso Rueda a los trabajadores. "Sois de aquí. Ya vino más gente antes y queremos que venga más", comentó el presidente, que detalló que el programa ha tenido ya 400 beneficiarios.

Rueda posa con los trabajadores del programa Retorna en Gadisa / Casteleiro

Así, Gadisa ha incorporado a su equipo a 27 profesionales de Cuba, Uruguay, Argentina y Brasil. De estos, 21 desempeñan su labor en la plataforma de producto no perecedero de la compañía. Los otros seis profesionales trabajan en Gadis de las provincias de A Coruña, Ourense y Pontevedra.

Actualmente, Gadisa Retail es la empresa de su sector que más puestos de trabajo directos genera, con un total de 8.880 empleados. Solo en estas naves de Piadela hay 550 trabajadores. Según datos facilitados por el director de Logística, Adolfo Díaz, desde aquí "se mueven cada día 500.000 cajas". "Tenemos una capacidad logística muy potente, con personal con mucha experiencia. Cada día recibimos lo que al día siguiente está en tiendas", indicó, a la vez que informó de que se está construyendo "un nuevo almacén de 24.000 metros cuadrados".