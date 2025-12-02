Ocio y cultura
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 2 de diciembre
Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes
Inauguración de la librería Lume
19.00 horas | La librería Lume vuelve a abrir sus puertas, pero esta vez, bajo la gerencia del escritor Rober Cagiao, de su madre y su hermana. Ana Lena Rivera presentará su libro La casa de huéspedes.
Librería Lume
La expedición Loaísa, en los cuadernos del Puerto
19.00 horas | La expedición Loaísa, segunda circunnavegación a la Tierra, que partió de A Coruña en 1525 y llegó a Lisboa en 1536, es la protagonista de la nueva entrega de Cuaderno del Puerto, con un texto de Santiago Juega Puig.
Autoridad Portuaria
‘Punto de araña’, una novela de Nerea Pallares
19.00 horas | La escritora Nerea Pallares presenta la novela Punto de araña, una historia de palilleiras y mujeres de mar.
Berbiriana
Jëan Fixx y Bombyx Blow, en Belas Artes
20.00 | El festival Fanzinereúne a estos dos creadores que experimentan con la música techno y otros estilos para desarrollar su proyecto personal. Gratuito.
Museo de Belas Artes
Pamen Pereira dona su escultura ‘O emperador’
20.00 horas | La artista Pamen Pereira dona a la Real Academia de Belas Artes su obra O emperador, hecha de raíz de palmera y bronce.
Academia de Belas Artes
Un repaso a la vida de la escuela de arquitectura
12.00 horas | Palexco cuenta con una exposición en la que, bajo el nombre Galicia, unha escola, se rinde homenaje a la escuela de arquitectura y sus 50 años.
Palexco
‘Wonderland’, un repaso a la obra de Leibovitz
De 10.00 a 20.00 horas | Wonderland es la primera gran retrospectiva de la fotógrafa Annie Leibovitz. Está organizada por la Fundación MOP y es gratuita.
Fundación MOP
