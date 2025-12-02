El joven herido en Azcárraga está estable pero sigue grave

El joven de 25 años con iniciales M.G.P. que resultó herido de gravedad en la madrugada del domingo tras sufrir una caída al subirse a la fuente de la plaza de Azcárraga y tirar la estatua que la coronaba, al encaramarse a ella, permanece estable, con pronóstico grave, en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de A Coruña.

El joven, natural de Carballo pero residente en A Coruña, sufrió un traumatismo craneoencefálico y diversos golpes y contusiones. El Concello le reclamará los daños causados y la restauración del monumento, un bien catalogado y protegido.

También permanece en la UCI, en estado grave pero estable, el hombre que resultó herido en el incendio de la calle San Isidoro, en la Sagrada Familia, en el que murió una persona.

Un vecino del edificio afectado y un electricista al que llamó al detectar que no tenía luz en casa están siendo investigados por delitos de incendio, homicidio imprudente y lesiones.