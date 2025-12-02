Lucas Platero, Clara Serra y Roy Galán visitan A Coruña

La red feminista municipalista AKAFEM organiza este diciembre el ciclo de conversaciones Entre afectos e resistencias, para potenciar el pensamiento crítico. La primera sesión se celebrará este miércoles, 3 de diciembre, a las 18.00 horas, en el Circo de Artesanos, y juntará las voces del profesor e investigador Lucas Platero, que presentará su libro Me insultan y yo les tiro un beso. Infancias y adolescencias LGTBIQA+, con la trabajadora social y gerente de la Asociación Arelas, Cristina Palacios.

El miércoles 10, a las 20.00 horas, la sesión Cartografías do consentimento: corpo, experiencia e loitas reunirá a la filósofa Clara Serra, que conversará con la doctora en Filosofía y ensayista Carme Adán. En estas dos sesiones habrá libros a la venta de los autores y autoras.

El sábado, día 20, a las 18.30 horas, se celebrará en A Revolteira (calle Falperra, 13) el encuentro entre el escritor y activista Roy Galán con el profesor David Bruzos, bajo el título Afectos contra o poder: conversacións sobre masculinidades en tránsito.