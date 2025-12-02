Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Memorial Ibán Toxeiro, este miércoles en el Teatro Rosalía de A Coruña

Presentación del Memorial Ibán Toxeiro. | Carlos Pardellas

RAC

La 28ª edición del Memorial Ibán Toxeiro, organizado por la Asociación Cultural Alexandre Bóveda, se celebra este miércoles en el Teatro Rosalía con una gala dedicada a la «cara oculta» teatral de Manuel María. La entrada es libre hasta completar aforo.

