Siete días de Fanzine Fest: un recorrido sonoro y visual

Arranca el Fanzine Fest, un festival que durante siete días programa múltiples propuestas de música electrónica y artes visuales. El Planetario, la Domus, el teatro Colón y la iglesia de las Capuchinas son algunos de los escenarios de este certamen. Hay figuras internacionales, como Orphx, Plant 43, Kerrie, Jerome Hill, y también gallegos, como Boneco & Hey Pablo! y Ángel Novcad.