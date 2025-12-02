Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Siete días de Fanzine Fest: un recorrido sonoro y visual

RAC

A Coruña

Arranca el Fanzine Fest, un festival que durante siete días programa múltiples propuestas de música electrónica y artes visuales. El Planetario, la Domus, el teatro Colón y la iglesia de las Capuchinas son algunos de los escenarios de este certamen. Hay figuras internacionales, como Orphx, Plant 43, Kerrie, Jerome Hill, y también gallegos, como Boneco & Hey Pablo! y Ángel Novcad.

