Susto al incendiarse una campana extractora en una vivienda de Monte Alto

Un incendio en la cocina de una vivienda situada en la calle Arenal, en Monte Alto, ha obligado a intervenir a tres dotaciones de los Bomberos de A Coruña este mediodía, además de a la Policía Local y a una ambulancia del 061. Ocurrió minutos antes de las 15.00 horas, cuando una familia se encontraba cocinando y el fuego alcanzó la campana extractora. Aunque nadie resultó herido de consideración, una de los habitantes sí recibió asistencia médica por quemaduras en una mano provocadas cuando trataba de extinguir el fuego. Según explican los efectivos antiincendios, a su llegada aplicaron agente extintor y ventilaron la estancia, en una actuación que se prolongó durante unos veinte minutos. No fue necesario desalojar a los vecinos, ya que el fuego quedó confinado en la campana y solo afectó a la encimera de la cocina del inmueble, situado en la planta de baja del edificio.