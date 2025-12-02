Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días

Este miércoles A Coruña vuelve a estar afectada por un frente activo asociado a las bajas presiones situadas en el oeste de Irlanda, que atravesará Galicia en la segunda mitad del día, según informa MeteoGalicia. Habrá cielos con intervalos nublados, que irán aumentando con el avance del día, y por la tarde, se registrarán lluvias generalizadas y de carácter tormentoso. Las temperaturas mínimas sufrirán un ligero descenso, mientras que las máximas continuarán sin cambios significativos. Los termómetros en A Coruña oscilarán entre los 8 y los 13 grados. También seguirá activa la alerta naranja por fenómenos costeros en el litoral coruñés, donde se espera viento de fuerza 7 que superará los 60 km/h y mar combinada con olas de hasta seis metros.

Jueves 4

Continuarán los cielos cubiertos con precipitaciones intensas durante toda la jornada. Los termómetros se moverán entre los 10 y los 15 grados y continuará la alerta naranja en el litoral por fenómenos costeros.

Viernes 5

Se mantendrán los cielos nublados y con precipitaciones. Las temperaturas irán de los 13 a los 18 grados.

Sábado 6

Seguirán predominando las nubes, aunque irán a menos y permitirán el paso del sol. Continuarán los chubascos y las temperaturas se moverán entre los 13 y los 17 grados.

Domingo 7

Los cielos volverán a estar cubiertos y se esperan lluvias durante toda la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 18 grados.

Lunes 8

Se esperan cielos cubiertos, con chubascos. Los termómetros se mantendrán en valores similares que en la jornada anterior, entre los 15 y los 18 grados.

Martes 9

Habrá lluvia débil y cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas irán de los 12 a los 17 grados.

Miércoles 10

Continuarán los chubascos débiles, aunque las nubes irán a menos y se espera la apertura de algún claro. Las temperaturas irán de los 11 a los 15 grados.

Jueves 11

Habrá lluvias débiles con intervalos de nubes y claros. Las temperaturas se moverán entre los 7 y los grados.

Viernes 12

Continuarán las lluvias con alternancia de nubes y claros. Los termómetros marcarán mínimas de 6 y máximas de 11 grados.

Sábado 13

Se mantendrán los intervalos de nubes y claros, con chubascos débiles y temperaturas de entre 9 y 15 grados.

Domingo 14

Se esperan lluvias débiles e intervalos nubosos. Los termómetros oscilarán entre los 11 y los 16 grados.

Lunes 15

Los cielos estarán parcialmente nubosos y se registrarán chubascos débiles. Las temperaturas irán de los 11 a los 15 grados.