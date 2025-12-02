¿Qué tiempo hará en A Coruña esta primera semana de diciembre? La Aemet y Meteogalicia tienen las claves

Con el final del mes de noviembre A Coruña y toda Galicia, como el resto de la península y de Europa, han dicho adiós al otoño para dar la bienvenida, este 1 de diciembre, al invierno meteorológico --el astronómico no comenzará hasta el domingo 21 de diciembre alrededor de las cuatro de la tarde-- así que toca prepararse para una recta final del año en la que los coruñeses notarán, previsiblemente, el cambio de estación.

¿Cómo empieza el último mes del año? ¿Qué tiempo hará en A Coruña esta primera semana de diciembre? Pues a la vista de las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y de Meteogalicia hay pocas novedades en el plano atmosférico de cara a los próximos días. Tras un fin de semana con dos caras, la de la lluvia persistente el sábado y la del cielo azul durante buena parte de la jornada dominical, este lunes 1 de diciembre los coruñeses empezaron el día con nubes y claros pero a partir del mediodía ya notaron mayor inestabilidad debido a la entrada de un frente atlántico con viento fuerte y que dejó precipitaciones ya durante la tarde.

El martes día 2 de diciembre en A Coruña la Aemet avisa de chubascos tormentosos ya durante la madrugada y también en la primera mitad de la jornada.

Los termómetros no registrarán cambios. Meteogalicia señala para este día alerta naranja en la costa coruñesa por olas de hasta 6 metros.

El miércoles día 3, más de lo mismo: la Aemet de nuevo esperan precipitaciones de carácter tormentoso y aunque ya no hay avisos en el litoral se mantiene una situación de inestabilidad que, según la previsión de Meteogalicia, irá a menos durante la tarde, aunque la lluvia volverá a arreciar previsiblemente al final del día. Las temperaturas, por ahora sin cambios, se mantendrán entre los 8 grados de mínima y los 12 ó 13 de máxima.

Puente a la vista

De cara a la segunda mitad de la semana tanto la Aemet como Meteogalicia mantienen una previsión que apunta a que continuará la inestabilidad atmosférica, debido a la influencia de bajas presiones que dejarán una alta probabilidad de lluvias, aunque previsiblemente de cara al fin de semana esa inestabilidad podria ir a menos. Estaremos pendientes de la evolución de los pronósticos para concretar la predicción del tiempo en A Coruña de cara al primer sábado y domingo de diciembre, un fin de semana que llega con puente por los festivos del día 6 --que cae en sábado-- y el lunes 8 debido a las festividades del Día de la Constitución y la Inmaculada Concepción respectivamente. Más información.