El túnel de María Pita estará cortado durante cinco noches

El túnel de María Pita va a estar cortado durante cinco noches, según informaba este lunes la Policía Local de A Coruña. El corte será total, con cierre de la circulación en ambos sentidos en horario de 23.00 horas a 07.00 horas a partir de este lunes día 1 de diciembre y hasta el viernes día 5, según indica la misma fuente. El motivo de este corte de tráfico en uno de los pasos subterráneos más transitados de la ciudad es la ejecución de trabajos de mantenimiento en este túnel, según informa el 092.

Este martes habrá otros cortes de tráfico en varios puntos de la ciudad. En el número 75 de la calle Orzán, el corte será de 14.00 a 17.00 horas. En la calle Wenceslao Fernández Flórez habrá otro de 09.00 a 18.00 horas. Los conductores tampoco podrán circular de 10.00 a 12.00 por el número de la calle Herrerías.