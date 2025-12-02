La Universidade da Coruña plantea un número reducido de plazas para su grado en Medicina

Con la negociación para descentralizar el grado en Medicina encallada de nuevo, tras el aplazamiento, por parte de la Universidade de Santiago, de la votación del acuerdo que la haría efectiva conforme a lo pactado por los rectores, los planes de la Universidade da Coruña de ofrecer docencia propia de Medicina siguen adelante. Así lo reafirmó el rector, Ricardo Cao, una vez trascendió que Santiago no iba a ratificar el pacto debido a discrepancias en el seno de la facultad compostelana: A Coruña retomará su pretensión, que había dejado en suspenso a la espera de calibrar el cumplimiento de un acuerdo que todavía no llegó a producirse. Poco a poco, van definiéndose las directrices que regirán la titulación en A Coruña, de llegar a implantarse.

Tal y como recoge el documento de declaración de interés, aprobado por el Consello de Goberno de la UDC a principios del pasado mes —un trámite necesario y que continúa con el calendario oficial para implantar un grado— esta titulación se desarrollará a través de un modelo de enseñanza «centrado en el estudiante», caracterizado, con este fin, por «un número reducido de alumnos en clase». En cuanto a la metodología, la fórmula de enseñanza se apoyará en «un alto componente práctico» y una organización de contenidos «por módulos de objetivo», con evaluación continua e incorporación de los últimos avances médicos y tecnológicos en la formación de futuros profesionales.

Esta modalidad de plazas reducidas huye de la fórmula de gran facultad que ahora mismo representa Santiago de Compostela, con más de 400 alumnos por curso, y entronca con los objetivos del frustrado pacto de descentralización acordado por los tres rectores, que planteaba para A Coruña y Vigo unidades didácticas que desplazasen 100 alumnos a cada ciudad en cada curso descentralizado. También se acerca a la fórmula elegida por Castilla y León, que sumará próximamente, a las facultades ya existentes en Valladolid y Salamanca —ambas centenarias— otros dos centros en Burgos y León, ambas con 80 plazas de entrada.