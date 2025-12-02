Los vecinos de A Coruña se quejan para vivir mejor: de citas médicas a problemas de movilidad

A Coruña se queja para vivir mejor. Para tener una sanidad más accesible, para que el transporte público sea más cómodo y para que lugares como la Casa Cornide, que es un Bien de Interés Cultural, pueda ser visitada por todos. Estos son algunos de los asuntos trasladados a la Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, durante el año pasado. Sin embargo, los coruñeses protestaron menos en 2024 que en 2023: pasaron de 1.300 quejas a un total de 635. En lo que sí es líder es en reclamaciones al Concello, con 63 en un año. También la Diputación de A Coruña es la más mencionada en las quejas (16).

En las reclamaciones que llegan a la Valedora —que en 2024 atendió 16.403 procedentes de toda Galicia— hay de todo: injusticias con sanciones de tráfico, problemas en la Universidad, peticiones de vivienda digna o dudas sobre licencias urbanísticas.

La sanidad suele ser uno de los temas que más preocupa, y eso también se ve reflejado en el número de quejas sobre este ámbito. Hay pacientes que lamentan las listas de espera en el servicio de neurocirugía del área sanitaria de A Coruña. Pero también hay problemas con citas en traumatología, oftalmología o neurología.

Además, en el apartado de inclusión social, el informe de 2024 apunta a que la lista de espera para la valoración de discapacidad son superiores a lo previsto en un plazo de tres meses. En A Coruña, ese tiempo alcanza los 422,96 días.

La movilidad y la accesibilidad también protagonizan buena parte de las reclamaciones. La Valedora apunta que la flota de buses de A Coruña dispone de «plataforma baja y rampa automática, salvo el 6%, con rampa manual, y tiene un sistema de inclinación del vehículo, reservas de espacios y otras garantías».

Un asunto que ha movilizado a mucha gente es la modificación de la línea Sada-Mera-A Coruña, que acumuló 950 quejas. La Valedora pidió a la Xunta evaluar la demanda y la oferta existente, especialmente en las horas punta, por si fuera necesario incrementar las plazas disponibles o llevar a cabo un aumento puntual de las mismas, así como realizar la evaluación del resultado de los cambios efectuados para poder detectar las necesidades concretas de las distintas zonas.

También desde Sada protestaron por la gestión del comedor y del servicio de madrugadores del colegio Pedro Barrié (177). Carral sumó 171 quejas por la escolarización y refuerzo del profesorado en el colegio Vicente Otero Valcárcel.

Hay vecinos de A Coruña que recurren a la Valedora cuando no se respeta su lengua de elección en sus relaciones con cualquier organización administrativa. «Y actuamos siempre en el sentido indicado para garantizar el uso de ambas lenguas, obteniendo de las administraciones públicas una respuesta conforme con el ordenamiento jurídico sobre la tutela de los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos en Galicia», recoge el informe.

Otras quejas ponen el foco en la falta de plazas para 0-3 años en escuelas infantiles de la ciudad o en la nula respuesta del Concello sobre sus obligaciones con las colonias felinas.

La Comisión para a Recuperación da Memoria Histórica da Coruña también recurrió a la Valedora para protestar por que los Franco no abrían la Casa Cornide pese a ser declarada Bien de Interés Cultural. La Xunta puso una multa de 3.000 euros y las visitas comenzaron el 4 de agosto, pero solo cuatro días al mes y durante cuatro horas cada día, que es lo mínimo que marca la ley.