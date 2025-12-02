La Xunta destina tres millones a un plan de mejora energética y rehabilitación en la Universidade

La Xunta apoyará con casi tres millones de euros a la Universidade da Coruña (UDC) para que lleve a cabo un plan integral de rehabilitación, mejora energética y humanización de sus edificios. El Consello dio este lunes el visto bueno a una adenda a un convenio de colaboración entre la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP y la institución coruñesa para avanzar en la ejecución del Plan de infraestructuras universitarias.

Se trata de una partida de 2,81 millones, perteneciente al convenio de 2024, cuyo objeto se modifica ahora para reestructurar las actuaciones de acuerdo con el interés manifestado por la universidad. Se suma a la inversión de 2023, por el mismo importe, que fue autorizada en su momento para gastos corrientes de la propia entidad coruñesa. Está prevista, asimismo, la suscripción de nuevos convenios sobre infraestructuras para 2025 y 2026.

La aportación autorizada se centra en tres líneas prioritarias de actuación: la rehabilitación mediante intervención en envolventes, habitabilidad, seguridad y accesibilidad; la mejora energética con la renovación de las instalaciones de suministro eléctrico, calefacción y climatización; y, finalmente, la humanización del entorno de convivencia de la comunidad universitaria por un importe de 1.124.000 euros.

Entre las obras destaca la rehabilitación del Edificio Tenreiro en la Escuela Técnica Superior de Náutica de Máquinas por un importe de 1.525.000 euros. También se acondicionará el Pabellón de Colonias de la Facultad de Fisioterapia (480.000 euros) y el aula de estudio Xoana Capdevielle (casi 805.000 euros). Todas ellas tienen como objetivo mantener estos edificios en condiciones adecuadas para desarrollar sus actividades de docencia e investigación. En conjunto, las actuaciones suponen una inversión de 3,9 millones, de los cuales 2,8 los aporta la Xunta y 1,1 la UDC, tal como figura en la adenda del convenio autorizada.