Yerai Cortés presentará su versión más íntima y personal en el teatro Colón

El guitarrista y compositor de flamenco Yerai Cortés ofrecerá un concierto exclusivo en el teatro Colón el próximo 28 de febrero para presentar su propuesta más personal, en un formato íntimo que aunará “profundidad, virtuosismo y emoción”, en un espectáculo que no forma parte de su gira. El artista, una de las figuras más innovadoras del flamenco actual, ha colaborado con artistas como C. Tangana, Israel Fernández, Niño de Elche o Rocío Marquéz y ha participado en la banda sonora ganadora del Goya ‘Te estoy amando locamente’. Su sensibilidad y fuerza expresiva lo han convertido en uno de los músicos más admirados de la escena contemporánea.

El Concello indica que su actuación en A Coruña será una oportunidad única para gozar en directo de un artista que redefine los límites del flamenco al combinar su raíz con nuevas vías creativas. Las entradas ya pueden adquirirse a través de la plataforma Ataquilla desde 30,24 euros.