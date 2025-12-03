Casi 2.700 hurtos en A Coruña en nueve meses, la cifra más baja desde 2021

El balance de criminalidad muestra que los delitos y la forma de cometerlos han cambiado mucho en los últimos cinco años. Dejando a un lado la pandemia, con números que no son reales por los confinamientos y la falta de movilidad, si tenemos en cuenta los datos desde 2021, este ha sido el año con menos delitos convencionales, es decir, conductas delictivas que han existido toda la vida y que no tienen que ver con nuevas tecnologías: homicidio, lesiones, hurtos, robos, secuestros o tráfico de drogas. En total, según las estadísticas del Ministerio del Interior de enero a septiembre de este año, han sido 7.121 delitos. También caen los hurtos: un 7,8% en un año, pasando de 3.198 a 2.687. Pero el descenso es todavía mayor, un 20%, si se compara con 2022, cuando se registraron 3.360 hurtos.

También en estos primeros nueve meses del año ha habido menos robos con violencia e intimidación: un total de 154, 64 menos que en el mismo periodo de hace un año. En 2022, la cifra rozaba los 200. Algo parecido ocurre con las sustracciones de vehículos, que pasan de 51 a 23. El balance de criminalidad correspondiente al tercer trimestre también recoge incrementos preocupantes.

Los delitos contra la libertad sexual prácticamente se han duplicado, con 74 en lo que va de año, cuando en 2024 a estas alturas eran 49, mientras que hace 4 años eran 64. Aumentan también los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria, con un total de 85, 23 más que el año pasado. Los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa pasan de 9 a 10. Frente a una caída generalizada de los delitos convencionales, hay una escalada que parece no tener techo: la de las ciberestafas.

Delitos informáticos

La primera vez que las infracciones penales cometidas por internet aparecieron en estas estadísticas fue en 2023. Desde entonces, solo aumentaron. Entre el año pasado y este, la subida fue del 26%, con 2.041 delitos en el apartado de cibercriminalidad, cuando en 2024 eran 1.612. La subida es todavía más llamativa si se analizan los datos de 2023, cuando había 1.512 ciberdelitos. La mayoría son estafas informáticas, como phising (engaño mediante correos o páginas falsas que imitan bancos o redes sociales para que la víctima entregue sus datos) o malware (programas maliciosos usados para obtener claves, robar fondos o tomar control de cuentas). De este tipo van 1.754 este 2025, 24,8% más que el año pasado. Quedan tres meses para comprobar si la tendencia se confirma —menos delitos convencionales y más cibestafas— o si hay un nuevo panorama en cuanto a la criminalidad.