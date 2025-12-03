BiciCoruña sigue su expansión con la instalación de tres nuevas bases en Os Mallos y Monte Alto

BiciCoruña, el servicio municipal de alquiler de bicicletas, continúa con su expansión por los barrios de A Coruña y desde este miércoles se trabaja ya en la incorporación de tres nuevas bases en los barrios de Os Mallos y Monte Alto.

Sobre este asunto, la concejala de Mobilidade del Concello, Noemí Díaz, ha expresado que uno de los perfiles más habituales de usuarios del servicio es el de las personas que se desplazan al trabajo en bicicleta. "Generalmente de los barrios a la zona centro y, en consecuencia, también con viajes de vuelta en sentido inverso", ha destacado.

Las estaciones que se instalarán en esta nueva fase serán en la calle Eusebio da Guarda y en el centro cívico, en la avenida de Arteixo, uno de los principales equipamientos públicos del barrio y que también será de ayuda para trabajadores del polígono de Agrela. Ambas estaciones serán eléctricas.

Además, también se instaló una tercera base en Monte Alto que estará situada en el mercado municipal, que está próximo a ser reabierto. "El nuevo mercado va a suponer un efecto tractor muy importante para el barrio y al habilitar esta nueva estación también incentivamos los desplazamientos de su entorno con vehículos alternativos", indicó Noemí Díaz.

Sin embargo, la instalación no supone todavía la puesta en marcha. Ahora llegará el paso del suministro eléctrico y las pruebas de sistema y software antes de que empiecen a funcionar las nuevas estaciones.