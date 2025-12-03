Cientos de personas se reúnen en A Coruña "baixo o mesmo paraugas" por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

En el mediodía de este miércoles, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, más de cien entidades sociales se dieron cita en el Parrote de A Coruña con la iniciativa 'Baixo o mesmo paraugas'. Allí también se unieron familias y representantes de las administraciones públicas para conmemorar la décima edición de este acto.

Seis personas con discapacidad y un alumno, que representó a los centros educativos coruñeses, leyeron el manifiesto. También estuvo presente Ricardo Iglesias, gerente de ASPACE Coruña, entidad impulsora de esta campaña, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y la concejala de Benestar Social, Nereida Canosa. En él se reivindicaron los derechos de las personas con diversidad funcional.

Concentración en A Coruña en el Día Mundial de las Personas con Discapacidad / Casteleiro

De hecho, Inés Rey puso en valor la semilla de ASPACE. "Cada pequeño logro alcanzado en este sentido, fuese en el terreno laboral, social o jurídico, también llegó gracias a iniciativas como esta".

El acto terminó con una imagen llena de simbolismo que acompaña a cada edición de esta campaña, una marea de paraguas de colores al aire, que representa la lucha por promocionar la visibilización y apoyo a las personas con discapacidad, con el objetivo de fomentar la inclusión y la igualdad en una sociedad plural.