La Cofradía lleva a Bruselas los problemas del dragado de la ría de O Burgo

El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de A Coruña, Javier Mariñas, trasladó este martes al Parlamento Europeo los problemas que ha generado la «mala finalización» de las obras de dragado del estuario de la ría de O Burgo, con la desaparición de algunas especies clave para los mariscadores y la falta de las ayudas económicas prometidas durante las obras. «El problema que tiene recuperar una ría que, a diferencia de un edificio, que cuando hay una cosa que está mal hecha se ven los desperfectos, debajo del agua cuando algo no quedó bien lo veremos dentro de x años», explicó Mariñas ante la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.

El coruñés recalcó el riesgo de que una obra «tan importante y tan comprometida para el desarrollo socioeconómico de toda la comarca» quede «manchada» con problemas como la no recuperación de ciertas especies de almeja, especialmente de la almeja fina que supone en torno al 60 % del jornal de cada mariscador.

«Para nosotros son muy importantes los trabajos de regeneración y que este proyecto quede bien porque la buena finalización de esta obra es lo que nos va a permitir el trabajo productivo y el desarrollo de esta comarca dentro de los próximos diez años», afirmó Mariñas, que pidió que se «supervisen» todos los trabajos restantes.

Después del representante de la Comisión Europea, que consideró que no hay «justificación jurídica» para que el Ejecutivo comunitario intervenga en este caso, el popular gallego Francisco Millán Mon denunció una «ausencia sistemática de representación del Estado» en las reuniones que el sector ha convocado para exponer sus preocupaciones.

Por parte del BNG, Ana Miranda reclamó un papel «mucho más activo» de la Xunta y que se establezcan «medidas de compensación» para los mariscadores por el tiempo que no han podido hacer su trabajo. Los mariscadores se llevan manifestando meses para conseguir que sus peticiones se atiendan.