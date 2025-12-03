El Concello prepara la nueva concesión para el quiosco de plaza de Ourense "con compromiso social"

El quisco de la plaza de Ourense tendrá nuevos inquilinos tras la marcha de Down Coruña, que desarrollaba en el espacio la iniciativa de restauración de carácter social Quisco Down Experience y que acaba de bajar la verja definitivamente tras la entrada a concurso de acreedores de la sociedad gestora del negocio y su renuncia a la concesión municipal. La alcaldesa, Inés Rey, anunció que el Concello "está trabajando" para volver a sacar la concesión para reactivar un espacio "emblemático", como es el quiosco de la plaza de Ourense. La regidora lamentó el final del proyecto, que definió como "bonito e ilusionante" y que, recordó, llegó a recibir algún reconocimiento "a las buenas prácticas y por economía social".

Rey adelantó que la iniciativa que aspire a instalarse en el espacio deberá seguir la misma línea, y señaló que la concesión deberá tener "un marcado compromiso social", siguiendo la estela del proyecto de Down Experience, que empleaba a jóvenes con Síndrome de Down y otras discapacidades.

El cierre

La sociedad limitada Down Experience, creada en el seno de la asociación Down Coruña para levantar un proyecto hostelero y de inserción laboral en el quiosco de la plaza de Ourense y así recuperar sus tradicionales bocadillos de calamares, entró en concurso de acreedores y renunció a la concesión municipal del espacio.

La empresa anunció con un cartel a sus clientes que el quiosco estaba cerrado «por descanso invernal» y que haría «una pausa para tomar aire y agradecer cada visita, cada sonrisa y cada momento compartido». Detrás de ese mensaje que se puede leer desde hace unos días donde antes había bollería y una máquina de café está la decisión empresarial de cerrar el local tras cuatro años de experiencia y una remodelación que llegó justo en el mes de abril de la mano de la firma Amasarte.

Una portavoz de la asociación explica que, aunque hicieron todo lo posible por mantener el proyecto a flote, las cuentas no daban y por eso iniciaron el concurso de acreedores. Esta decisión, que en la entidad tildan de «muy dolorosa», tiene varias razones, entre ellas, «la subida de los precios de las materias primas» que utilizaban para elaborar sus recetas, como pueden ser los huevos o el aceite y la consecuente reducción de los márgenes de ganancia que afecta «a todos los negocios de hostelería».