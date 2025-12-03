Balance de criminalidad en A Coruña: caen los delitos convencionales y suben las ciberestafas en 2025

Más ciberestafas y menos delitos convencionales. Ese es el resumen en A Coruña de un balance de criminalidad que refleja que en lo que va de año se han registrado en la ciudad 9.162 infracciones penales, un 1,9% menos que en el mismo periodo del año anterior. Se ha producido una caída de todos aquellos delitos que no se cometen a través de internet: de 7.726 en 2024 a 7.121 en 2025.

Caen un 29,4% los robos con violencia e intimidación, un 16% los hurtos y un 54,9% las sustracciones de vehículos. En los nueve primeros meses del año ha habido un homicidio doloso y asesinato consumado y diez homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa. Los delitos contra la libertad sexual han pasado de 49 a 74. Como ha ocurrido en los últimos años, sigue la cibercriminalidad al alza, con un aumento de un 26%: hay 2.041 infracciones de este tipo, de las cuales 1.754 son estafas informáticas.

El portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, instó a la alcaldesa, Inés Rey, a aumentar la plantilla de la Policía Local y a "presionar" para el aumento de agentes de Policía Nacional. A su juicio, es necesaria mayor presencia policial en las calles y recuperar la Policía de Barrio, y una coordinación con la Policía Nacional para diseñar planes de seguridad específicos para cada barrio, en función de sus necesidades. El Gobierno local ha replicado en anteriores ocasiones que esa coordinación ya existe y que la competencia en materia de seguridad ciudadana corresponde a la Delegación del Gobierno a través de la Policía Nacional