Cuatro días de huelga en diciembre en el transporte interurbano de la provincia de A Coruña

El transporte interurbano irá a la huelga cuatro días en diciembre, empezando por este viernes, día 5. Le seguirá, si las negociaciones con la patronal no avanzan, los días 12, 15 y 19. Así lo han anunciado los sindicatos CIG, UGT y CCOO, que hicieron pública la convocatoria del paro en el transporte de viajeros por carretera de la provincia de A Coruña en respuesta al «inmovilismo» en la negociación y en demanda de un convenio colectivo «digno».

Según han concretado, el calendario de paros, acordado por las asambleas de trabajadores «de forma unánime», «afectará a todo el servicio», excepto a la Compañía de Tranvías, responsable del transporte municipal, ya que dispone de convenio propio. En el marco de estas protestas, el personal también se movilizará delante de las estaciones de autobús de A Coruña, Santiago y Ferrol el próximo viernes, con el objetivo de intensificar la visibilidad de sus demandas.

Los sindicatos señalan que «en el caso de no producirse avances en la negociación», después de Navidad convocarán huelga indefinida «hasta lograr un convenio digno, con subidas salariales decentes y una mejora real en las condiciones de trabajo», exponen. La CIG ha tachado a la Xunta de «irresponsable» e «inoperante» por no ejercer el papel de mediador en el conflicto activo entre patronal y trabajadores antes del inicio de la movilización. Tal y como confirmó la Consellería de Mobilidade, el Diario Oficial de Galicia (DOG) publicará hoy los servicios mínimos pautados para los cuatro días de paro.

Los sindicatos denuncian que los conductores soportan largas jornadas de trabajo, no disfrutan de subidas salariales —más allá de la oferta de un 1,2% para este año, que califican de «miserable»— y aseguran que la patronal del transporte, compuesta por Alsa, Monbus y Arriva, «se niega a sentarse a negociar» en los últimos cuatro años. CCOO destaca que el sector necesita «mano de obra» y que, por las condiciones del trabajo, la gente joven no se ve atraída por este empleo. Señalan además que muchos conductores de autobús se ven obligados a doblar turnos, lo que deriva en la frustración de un sector que luego «pagan» los usuarios.

UGT, por su parte, denuncia «desinformación» por parte de las empresas, que no han avisado de que existe una huelga convocada para el próximo viernes, a las que acusa de «ir de la mano» con la Xunta.