¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 3 de diciembre

Nueva edición del Memorial Ibán Toxeiro

20.30 horas | Laasociación Alexandre Bóveda celebra la 28ª edición del Memorial Ibán Toxeiro bajo el título Toxos e tabernas: festexemos a Manuel María. Entrada libre y gratuita.

Teatro Rosalía de Castro

Los dulces ‘divinos’ de Expoconvento

10.30 horas | Arranca una nueva edición de Expoconvento, la feria del dulce que reúne las mejores creaciones realizadas por monjas de toda España. Durará hasta el día 8 o hasta agotar existencias.

Iglesia Padres Capuchinos

Xavier Castro presenta su obra sobre el vino gallego

20.00 horas | El historiador e investigador Xavier Castro, considerado un gran especialista en el mundo del vino, presentará su obra Los grandes vinos gallegos.

Espacio Es Bien

La finalista del Premio Xerais, en Berbiriana

19.00 horas | La escritora Olaia Sendón presentará A Casa Grande, la novela que fue finalista del XLII Premio Xerais de Novela. La autora estará acompañada por el escritor Antonio Fragua.

Librería Berbiriana

Santiago Posteguillo presenta su nuevo libro

19.00 horas | El escritor, que ha alcanzado la fama con sus novelas ambientadas en la Antigua Roma, presenta Los tres mundos, de la serie sobre Julio César.

Auditorio Afundación

Conferencia sobre la pintora Maruja Mallo

19.00 horas | José Luís Ferris, biógrafo de Maruja Mallo y director de la Cátedra Institucional Miguel Hernández, clausura el ciclo de conferencias sobre la pintora.

Museo de Belas Artes