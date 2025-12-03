María Díaz, presidenta de Down Coruña sobre el cierre del Quiosco: «Con todo el dolor del corazón, los números no salen»

¿Cuándo se encendieron las alarmas sobre la viabilidad del proyecto?

El proyecto tuvo su éxito en la incorporación de personas con discapacidad a un trabajo completamente estable. A nivel económico, hace un año y pico empezaron a subir mucho los costes de la mercancía y se nos estaba dificultando más. Si a eso le sumas que tenemos un verano buenísimo en cuanto a clientela, pero nuestra plantilla la mantenemos fija y estable todo el año y, en invierno, las condiciones climatológicas influyen mucho. Entre eso y el aumento de precios de la materia prima —desde el calamar, que casi duplicó su precio, el aceite de oliva, el pan y demás— no podíamos ni renunciar a la calidad, por un lado, ni sostener determinados precios. Así que, con todo el dolor del corazón, como cualquier otra empresa, hemos hecho las cuentas y ha llegado un momento en el que los números no salen y, por desgracia, tuvimos que recurrir al cierre.

¿Manejaron alguna alternativa antes de tomar la decisión?

Sí, lógicamente antes de tomar esa decisión hemos manejado muchas alternativas. Te puedo asegurar que hemos mirado muchísimas opciones y, de hecho, tenemos muchos proyectos en mente para seguir manteniendo los puestos de trabajo y seguir dando visibilidad.

¿Han contactado con otras empresas para que los chicos sigan trabajando?

Sí, la verdad es que a día de hoy tenemos varias empresas interesadas. Si logramos eso, por nuestra parte será un éxito, porque realmente el origen del proyecto era ese. Nosotros no somos hosteleros; lo que buscábamos era dar visibilidad a cómo personas con síndrome de Down o con cualquier otra capacidad diferente pueden tener un trabajo plenamente inclusivo en la sociedad. Y ahí está el éxito del proyecto, aunque lógicamente nos duele con todo el corazón, porque ahora mismo eran ocho chicos de nuestra asociación que, en su gran mayoría, se conocen desde que son pequeñitos. Estaban trabajando juntos, felices y encantados. Claro, ahí no hay número que valga, y nos da mucha pena.

¿Qué mensaje traslada a estos chicos y a sus familias?

Ellos ya lo saben, porque nuestra primera reunión fue precisamente con ellos. Desde la asociación vamos a seguir apoyando y seguimos formando todos parte de la asociación. Somos como una gran familia. Y el mensaje es que nosotros, como hemos hecho siempre, nunca nos rendimos. Para nosotros una piedra en el camino es un reto nuevo: se soluciona y seguimos avanzando, como en todas las facetas de nuestra vida. Por la inclusión, por la escolarización, por la integración, por la independencia adulta, la independencia en vivienda, en recursos y en toma de decisiones. Y vamos a seguir al pie del cañón, como siempre, si cabe todavía más centrados.

¿La iniciativa ha ayudado a concienciar a la ciudadanía?

Que vengan los clientes y pregunten por Laura, por Sandra, por Alejandro, por Javi: ‘Hola, ¿qué tal, chicos?’, ‘¿cómo estáis?’, y que sepan que al perrito le ponen un cuenco de agua… Eso realmente es nuestra intención: que se visibilice todo lo que somos capaces de hacer. Y, como digo yo siempre, todos somos diferentes. Por suerte, todos somos diferentes, porque si no esta vida sería muy aburrida. Hay que ver las capacidades de las que gozamos cada uno. A lo mejor encontramos un camarero que es súper ágil y rápido con las manos, pero siempre está de mal humor. Igual prefiero que tarden unos segunditos más en prepararme un café y que me lo sirvan con una sonrisa.