Las memorias del rey Juan Carlos triunfan en las librerías de A Coruña: «Solo quedan cuatro por recoger»

El libro del rey emérito Juan Carlos I «se vende muy bien» en A Coruña. Reconciliación, las memorias del emérito, salió este miércoles a la venta y las librerías de la ciudad empezaron a notar un movimiento anticipado en los últimos días. Aunque muchas aún no lo tienen físicamente, la demanda existe y varias ya «acumulan reservas».

En la Librería Arenas, uno de los pocos puntos de venta de A Coruña que sí recibió Reconciliación en el propio día de lanzamiento, Manuel Arenas explica que la demanda se registró desde primera hora de la mañana. «He tenido 64 reservas», apunta. De todos esos ejemplares, apenas quedaban «cuatro por recoger». El resto se entregó en las primeras horas del día.

«En mi caso recibí todos los ejemplares que pedí a la editorial y la acogida está siendo muy buena», comenta. Entre los clientes que se acercaban a recoger las memorias del miembro de la Corona española apareció el exalcalde de A Coruña Francisco Vázquez, que tenía su reserva confirmada.

En la Librería Nobel, los ejemplares todavía no habían llegado en la mañana de este miércoles. Aun así, Ana Álvarez describe una «alta demanda desde que en televisión comenzaron a emitirse los primeros reportajes» sobre su lanzamiento. «Están preguntando por él e incluso ya estuvimos reservándoselo a varias personas», explica. El movimiento empezó «hace unas semanas» y, según señala, el perfil de quienes lo solicitan se sitúa «entre los 40 y los 70 años». Álvarez detalla que algunas personas lo reservaron para «tenerlo asegurado ahora que llega navidad y los regalos». El precio es de 24,90 euros. Aunque todavía no manejan una fecha exacta de llegada, en Nobel creen que tendrá buena salida: «Lo más probable es que se venda rápido en cuanto llegue».

En Moito Conto, el libro tampoco estaba todavía disponible, pero el interés se nota desde hace tiempo. «Han preguntado varias personas desde hace unas semanas», relata Malena Montejo. El local también aceptó reservas, aunque el número es menor que en otros establecimientos porque aún no disponen de fecha exacta de llegada. Aun así, Montejo confirma que «la curiosidad está ahí» y que las consultas empezaron tan pronto como se conoció la publicación en Francia y España. «Desde ese momento hubo gente que vino directamente a preguntar por él», añadió.