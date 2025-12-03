El PP pide la creación de un comisión especial sobre el Mundial 2030

El Grupo Municipal del PP presentará en el Pleno del 11 de diciembre una moción para la creación de una Comisión informativa Especial de seguimiento de la candidatura de A Coruña como sede del Mundial 2030, para que se informe cómo está el proceso cuando justo se cumplirá un año de su elección.

"Desde entonces no hemos tenido ninguna información sobre cómo van los trámites para cumplir con los requisitos, por lo que llevaremos este asunto al Pleno”. El PP se queja de que, aunque la alcaldesa, Inés Rey, anunció una reforma del estadio valorada en cien millones de euros para que tuviese capacidad para 48.000 espectadores, nada se sabe ni de su financiación ni de los plazos. “No volvimos a saber nada. Solo dos días después, el 13 de diciembre de 2024, la alcaldesa anunció en un programa de radio que ya tenía la financiación. No se ha vuelto a saber nada. O mintió o le mintieron y le engañaron otra vez”, denuncia el portavoz del PP, Miguel Lorenzo.

"Más tarde, anunciaron un aforo de 40.000, reduciendo el coste y con menos plazo. Anunciaron que el proyecto estaría licitado en junio de 2025 y que las obras deberían empezar a mediados de 2026 y finalizar a mediados del 2029", relatan fuentes del PP. “Tampoco sabemos nada, solo que el proyecto no está licitado cuando estamos acabando el año. En el Pleno de octubre presentamos una pregunta oral sobre cuándo van a licitar el proyecto, tras incluir en el presupuesto de este año 3,5 millones de euros. No respondieron. Y la licitación y redacción del proyecto es imprescindible para la licitación de la obra”, se queja Lorenzo, que manifiesta su "apoyo incondicional" a la sede del mundial, pero lamenta la falta de información al respecto.