Recorda Fest: estos son los primeros confirmados del cartel

El Recorda Fest, que se celebrará los próximos 4 y 5 de septiembre en el muelle de la Batería de A Coruña, ya tiene a los primeros confirmados de su cuarta edición: Beret, Juan Magán, Taburete, Inazio y Mafalda Cardenal son algunos de los artistas que formarán parte del cartel, según ha anunciado este miércoles la organización del festival. Las entradas pueden adquirirse desde 45 euros más gastos de gestión, tras la finalización de una promoción para abonados fieles que finalizó el pasado lunes.

La banda madrileña Taburete presentará su nuevo trabajo ‘El perro que fuma’, mientras que Juan Magán repetirá en el Recorda Fest con himnos como ‘Ella no sigue modas’, ‘Ayer la vi’, ‘Lloré’, ‘Te voy a esperar’ y ‘Verano azul’. También estarán algunos de los artistas emergentes de la escena musical actual como Inazio y Mafalda Cardenal, así como el consolidado Beret, que irrumpió con su éxito internacional ‘Lo siento’ y cuenta ya con siete certificaciones de Platino en España y múltiples reconocimientos como el de Mejor Canción del Año en los 40 Music Awards 2019.

Cartel del Recorda Fest. / LOC

El Recorda Fest es uno de los ‘Conciertos del Xacobeo’ que cuenta con apoyo de la Xunta a través de la Axencia de Turismo de Galicia.