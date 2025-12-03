Una ruta gastronómica en A Coruña para descubrir platos y sabores de África, América Latina y Asia

Accem acaba de presentar Sabe a Barrio, un pasaporte gastronómico multicultural que propone una ruta por 20 establecimientos del Agra del Orzán para descubrir platos y sabores de África, América Latina y Asia. La iniciativa, impulsada desde el Programa de Atención y Mediación Cultural, apuesta por la gastronomía como herramienta de convivencia, integración y apoyo al comercio local en uno de los barrios con mayor diversidad de A Coruña.

El proyecto invita a vecinos y visitantes a recorrer diferentes locales, sellando el pasaporte en cada parada y explorando la riqueza culinaria que aportan a la ciudad los negocios regentados por personas migrantes. El objetivo es doble: por un lado, promover la convivencia intercultural y reforzar la cohesión social; por otro, visibilizar el valor del pequeño comercio y de los proyectos emprendedores impulsados por comunidades migrantes asentadas en el barrio.

El próximo domingo 7, el espacio Galgo Azul acogerá el evento central de Sabe a Barrio, donde seis emprendedores y emprendedoras compartirán sus especialidades culinarias junto a historias personales y experiencias vinculadas a su llegada y arraigo en A Coruña. Será una jornada pensada como punto de encuentro, diálogo y aprendizaje mutuo, dirigida a todas las personas interesadas en conocer la diversidad cultural del Agra del Orzán.

La gastronomía como herramienta de cohesión

Durante la rueda de prensa de presentación, Yosehana Ledesma, técnica del Programa de Atención y Mediación Intercultural de Accem, destacó la importancia del proyecto para fortalecer los lazos comunitarios: “Sabe a Barrio demuestra que la gastronomía puede acercarnos, ayudarnos a conocernos y crear barrios más inclusivos. Compartir la diversidad cultural es fundamental para prevenir prejuicios y discursos de odio”.

Sabe a Barrio se enmarca en el Programa de Atención y Mediación Cultural de Accem, financiado por la Xunta de Galicia, que promueve la inclusión, la participación comunitaria y la igualdad de oportunidades para las personas migrantes en la región. La propuesta busca redescubrir los barrios, potenciar la identidad comunitaria y demostrar cómo la diversidad cultural contribuye a construir ciudades más abiertas, cohesionadas y vivas.