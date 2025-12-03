Vinos, patés o bombones de pistacho, entre los regalos a sus trabajadores en la cesta de navidad de Inditex

Con un estampado a rayas rojas y blancas, la empresa textil Inditex ha entregado a sus trabajadores la tradicional cesta de navidad que, como cada año, busca sorprender tanto a sus empleados como a los seguidores de la marca.

Varias trabajadoras de la multinacional han compartido en sus redes sociales cómo es el "aguinaldo" de este año. En una caja han recibido varios productos típicos de este tipo de regalos como champán, vinos, aceite o embutidos.

Lo primero que han encontrado ha sido un ratón para colgar en el árbol de navidad. Además, en la caja se incluye una nota escrita por la presidenta de la compañía Marta Ortega acompañada de unos chocolates con el símbolo del 50 aniversario de Zara.

Típico de estas fechas también son los turrones artesanos, los polvorones o las conservas, entre las que se encuentra el paté de centollo, hummus, sardinas, una lata grande de pollo o mejillones en escabeche. Repite también un clásico de los últimos años, como son los bombones del restaurante Retiro da Costiña, restaurante con dos estrellas Michelín de Santa Comba, que en esta ocasión son con sabor a pistacho.

También se incluían unas galletas Moscovitas, una caja de galletas artesanales Maruxas de Nata, queso semicurado o nueces.