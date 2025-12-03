Xoel López recibe su figura del Belén de A Coruña con una conocida canción

El Belén municipal de A Coruña incorpora este año a una nueva figura: la del artista coruñés Xoel López. El cantante se suma a las más de 230 figuras de barro existentes y que, año tras año, incorporan a personas vinculadas con la ciudad o que tuvieron un protagonismo clave en la evolución de sus instituciones. Compartirá Belén con Pablo Picasso, Emilia Pardo Bazán o Sito Sedes.

En la tarde de este miércoles fue recibido por la alcaldesa de A Coruña que le mostró su representación. Acompañado por sus padres, López firmó en el libro de oro del Concello y ofreció una pequeña actuación a los presentes en el Palacio Municipal de María Pita. Allí cantó su éxito Por el viejo barrio.

Xoel López al recibir su figura / Casteleiro

"Xoel López es importante no solo por la trascendencia de sus canciones, auténticos himnos del pop nacional, sino por la sintonía y la conexión que tienen sus letras con A Coruña", expresó Inés Rey.

El cantante actúa este jueves en el Palacio de la Ópera para poner el punto y final a su gira.

Horarios del Belén

El Belén Municipal abrirá sus puertas en la sala de exposiciones del Palacio Municipal de María Pita el próximo viernes 12 de diciembre. El horario será de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas salvo en las fechas señaladas. Los días de Nochebuena, Nochevieja y víspera de Reyes abrirá solo de mañana, mientras que el de Navidad, Año Nuevo y Reyes será solo en horario de tarde.