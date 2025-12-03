Si no lo leo no lo creo
Zorro a la vista en Os Rosales
ANTÓN PERULEIRO
Hace un par de días, un vecino se cruzó con un zorro en Os Rosales a última hora de la tarde. Se ve que el animal no pudo resistirse a ser uno de los primeros en ver las luces de Labañou, y no dudó en «darse un voltio» por el popular barrio coruñés, como asegura el usuario que subió el vídeo a redes sociales. Puede que, a raíz de los últimos avistamientos, los renos no sean los únicos que vuelvan a hacerse notar estas Navidades.
