Consulta aquí los servicios mínimos durante la huelga de transportes de A Coruña

Los sindicatos CIG, UGT y CCOO han convocado cuatro días de huelga en el transporte interurbano en diciembre, empezando este viernes, día 5, y continuando los días 12, 15 y 19 si no se llega a un acuerdo. La Xunta ha establecido servicios mínimos para la provincia de A Coruña que se pueden comprobar en el Diario Oficial de la Provincia. El listado completo de servicios se puede consultar en la web de transporte público de Galicia.

Según señala el Diario Oficial de la Provincia, tendrán consideración de servicios mínimos las conexiones de bus de uso general que figuren en la página. En las líneas escolares, también se deberán respetar los itinerarios que den servicio a alumnos de enseñanza obligatoria con longitud de más de cuatro kilómetros entre las 07.30 y las 10.30 horas (en el caso de los servicios de entrada al centro) y de 13.30 a 19.00 horas (en el caso de los de salida). También los servicios regulares de uso especial para el transporte de trabajadores con expediciones anteriores a las 09.00 horas y posteriores a las 18.00 horas.

De acuerdo con la Xunta, en los viajes no integrados (en los que no hay una reserva de plazas a favor de escolares) con longitud inferior a 25 kilómetros se establecen como servicios mínimos el 50% de los viajes existentes entre las 06.00 y las 09.00 horas y entre las 18.00 y las 21.00 horas. En los viajes que tampoco tengan reserva de plazas pero con longitud superior a los 25 kilómetros, con origen o destino en una de las siete grandes ciudades gallegas, se mantiene una expedición de ida y otra de vuelta en los servicios con salida anterior a las 14.00 horas y posterior a las 18.00 horas.