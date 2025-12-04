¿Por qué A Coruña es la única ciudad gallega en la que se ha congelado al alquiler?

Tras años de subidas continuas de precios, A Coruña es ahora la única ciudad gallega en la que el coste de los nuevos alquileres se ha congelado. De acuerdo con datos de la Xunta, el año empezó con un incremento muy importante de los nuevos arrendamientos: los contratos que se firmaron en enero costaban, de media, unos 681 euros al mes, y en julio la media acumulada durante ese año ya superaba los 731, un 7,42% más. Era una de las tendencias alcistas más pronunciadas de las siete principales ciudades gallegas. Pero ese mes el Estado, siguiendo una petición del Concello tramitada por la Xunta, declaró la ciudad zona de mercado residencial tensionado, lo que conlleva medidas como la limitación de las subidas de los nuevos contratos, y precios máximos en algunos casos. El alza se cortó bruscamente, y los últimos datos, de noviembre, muestran un precio medio de 731,6 euros. Apenas un 0,03% más que en julio.

Y el precio del alquiler ha seguido escalando en el resto de ciudades. Si bien todas siguen siendo más baratas que en A Coruña, y ninguna otra urbe gallega llega a los 700 euros de promedio a datos de noviembre, en Ourense la subida del precio medio de los alquileres acumulados durante el año hasta julio y hasta noviembre fue de un 4%, y en Santiago de algo más de un 3%. En Lugo, el alza superó el 2,7%, y en Vigo rozó el 2,5%, mientras que en Ferrol el incremento llegó al 1,5% y en Pontevedra al 1,36%. El alza en los principales municipios gallegos, excluyendo A Coruña, fue del 2,5%.

La alcaldesa, Inés Rey, defendió este lunes que gracias a la implementación de la zona tensionada «el precio medio del alquiler ha bajado», quizás porque el Concello está realizando la comparación con datos de junio (la declaración de zona tensionada entró en vigor el 30 de julio). Pero insistió en que lo «más importante» es que «no ha seguido subiendo», y defendió que se solicitase la declaración ante el temor de los coruñeses de verse «expulsados» de la ciudad por no poder permitirse un piso.

A Coruña es el primer municipio gallego en el que se ha aplicado esta medida, cuya solicitud también está tramitando Santiago de Compostela, y, para Rey, permitirá contener los precios de alquiler «a corto y medio plazo», si bien tiene que venir acompañada de otras medidas. Según defendió la regidora, aparte de las medidas que restringen los precios, la declaración también ha traído la posibilidad de dar mayores desgravaciones fiscales a los arrendadores.

Pero la declaración de zona tensionada también ha venido acompañada de una contracción del mercado del alquiler. El número de contratos que se firmaron entre enero y noviembre de este año es aproximadamente similar al de 2024 y 2025, pero esto se debe sobre todo al aumento de fianzas entre enero y julio. De agosto a noviembre la Xunta ha registrado 1.865 nuevos contratos, frente a los 2.394 que se computaron en los mismos meses de 2024 o los 2.479 que se firmaron en el mismo periodo de 2023.

Como ya publicó este diario, varias empresas del sector inmobiliario coruñés indican que desde la declaración de zona tensionada hay clientes que rechazan poner pisos en el mercado por las restricciones, o que los pasan al mercado del alquiler de temporada, en el que no hay restricciones de precios. Según explicó la presidenta del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de A Coruña, Patricia Vérez «las ofertas de alquiler han bajado, los propietarios son cada vez más reticentes a sacar vivienda al mercado». Y la presidenta de la delegación coruñesa del Colexio de Arquitectos de Galicia (COAG), Ruth Varela, reclamó medidas para corregir los «fallos» de la medida, como el «trasvase» de pisos al mercado de temporada. El mismo Concello critica a la Xunta que ponga «piedras en el camino» a la zona tensionada, y le reclama que cree un censo de grandes tenedores de vivienda y un régimen sancionador para los que incumplan la norma.

Más subida que en Vigo

La declaración de la ciudad como mercado residencial tensionado establece precios máximos para las viviendas que salen al mercado y las que poseen grandes tenedores, al tiempo que limita las subidas que pueden aplicar los propietarios que ya tenían el piso alquilado y firmen un nuevo contrato. Las medidas parecen haber detenido la subida de los precios en A Coruña, pero no la han revertido y el alza de inicios de año todavía pesa. En 2025, los precios han subido en A Coruña más que en Vigo, un 7,45 frente a 7%.

La ciudad también supera a Lugo (4,8%) pero ha quedado por detrás de Ferrol (14%) y Ourense, Pontevedra y Santiago, todas por encima del 9%. Comparando con años pasados, el alza acumulada hasta noviembre también es mayor que en 2024, cuando fue del 6,1%, o en 2023, año en el que se situó en el 5,9%. La subida en estos ejercicios entre julio y noviembre sí fue muy superior a la estabilización actual: respectivamente, del 1,98 y el 1,23%.