La E de Elviña o la L de Labañou: un concursante coruñés de La Ruleta de la Suerte triunfa en 'koruño'

La participación de un coruñés, Daniel Picón, en el histórico programa de Antena 3 La Ruleta de la Suerte no ha pasado desapercibida en redes sociales. Que es coruñés queda claro desde el momento de la presentación. De hecho, por su forma de hablar, el presentador Jorge Fernández ya le pregunta con ironía si es de Sevilla.

Daniel explicó entonces de dónde procede su apodo, El Wi. Según contó, él usaba mucho la expresión "¿Qué pasa neno?" y un conocido empezó a decirle "¿Qué pasa Wi?", por lo que terminó apropiándose del mote.

Durante el programa, muchas son las referencias del concursante a A Coruña: la E de Elviña, la B del Barrio de las Flores, la L de Labañou, la M de Monte Alto, la O de Oza Beach o, claro está, la C de Coruña, entre muchas otras.

Daniel, en su participación en La Ruleta de la Suerte / Atresplayer

El propio Picón explicaba en sus redes sociales que él no participaba en el programa para decir "la L de Lugo" o "la B de Barcelona", como es habitual en el programa. También hizo varias menciones a palabras del koruño, como la N de neno, a expresiones que usa él o a nombres de amigos o familiares.

Tal y como indicó el concursante, trabaja en reposición nocturna de una empresa de alimentación gallega. Finalmente, terminó por decir el nombre de la compañía al pedir en un panel "la G de Gadis".

Este viernes en Antena 3

La participación de Daniel se emite este viernes 5 a las 13.30 horas en Antena 3, aunque este episodio de La Ruleta ya puede verse en Atresplayer para usuarios con suscripción desde una semana antes de su emisión en televisión.

Desde el primer momento Picón tiene una actuación muy intensa en el programa. De hecho, en la presentación explica que le gusta hacer el deporte y que practica zumba desde hace 15 años, a lo que Jorge Fernández le responde qué pasa cuando no hace deporte, dada su enérgica introducción.

Daniel acaba llevándose una buena cantidad de dinero del programa, que aunque ya es público, dejaremos que los seguidores descubran este viernes en la emisión del mediodía en Antena 3.