La falta de cuidadoras en el Concepción Arenal de A Coruña dificulta el desarrollo de las clases

El profesorado del colegio Concepción Arenal se encontró hoy con unas circunstancias que no le permitieron dar clase con normalidad, tal y como ha explicado a este diario el secretario del Sindicato de Traballadores e Traballadoras do Ensino de Galicia, Miguel Paz. El centro cuenta con dos personas cuidadoras pero una de ellas, por un proceso de funcionarización de su plaza, no está trabajando desde finales de la semana pasada y, la otra está de baja, por lo que los 17 alumnos y alumnas que precisan atención especial no contaban con su personal de refuerzo de referencia.

La Consellería de Educación, preguntada por este diario, explica que la situción se solventará en los próximos días y que, de manera provisional trasladó a una cuidadora de otro centro al Concepción Arenal. "Debido a un proceso de funcionarización, uno de los puestos de cuidador de este centro pasó de laboral a funcionario, y la normativa obliga a mantener abierto un plazo de cinco días para que los funcionarios que lo deseen se presenten al puesto. Esto coincidió en el tiempo con que la otra persona cuidadora cogió una baja, por lo que la Consellería mandó, de manera provisional, una persona cuidadora de otro centro para el Concepción Arenal mientras se buscaba un sustituto. Mañana [por este viernes] ya se incorpora la persona sustituta de la persona de baja y el martes, una vez concluido el plazo de cinco días legales para cubrir la otra plaza, ya se va a incorporar el segundo cuidador a dicha plaza", explica la Xunta.

El sindicato incide en que es necesario que los estudiantes con necesidades especiales cuenten con personal de apoyo estable para ayudarles en su proceso educativo y para que las clases se desarrollen con normalidad.

La diputada del BNG Mercedes Queixas ha registrado una proposición no de ley para instar a la Xunta a que restituya de inmediato esa plaza “para garantizar el derecho a la atención educativa de la totalidad del alumnado”.

"La dotación del centro está muy por encima del que le correspondería por catálogo (esto es, por número de alumnos matriculados)", según explica la Xunta. "Este curso cuenta con tres docentes especialistas de Pedagogía Terapéutica a jornada completa y otro a media jornada (cuando le corresponden únicamente dos). Precisamente, para atender las necesidades del centro, estos especialistas en PT fueron reforzados en noviembre. Además, también tiene un docente de Educación Primaria la mayores del que le corresponde por catálogo", comenta la Xunta.