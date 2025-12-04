Familias y alumnos del colegio de Prácticas vuelven a movilizarse este viernes
Continuarán con las movilizaciones a las puertas del centro y anuncian una gran protesta antes de las vacaciones de Navidad
Las familias y alumnos del colegio Prácticas vuelven a movilizarse este viernes a las 8.40 horas para protestar por el deterioro del centro. “Un año después de los primeros avisos, todavía no hay proyecto de reforma ni plazos de ejecución. ¡Las familias estamos hartas!”, denuncian.
Cierres de verjas estropeados, socavones en el patio, ambientes cargados de humedad, falta de mantenimiento en el gimnasio y deficiencias en el suelo son algunos de los problemas para los que exigen soluciones los padres y madres de alumnos.
Alertan además de que el CEIP de Prácticas no aparece en la partida para obras de mejora en colegios e institutos para 2026, que sí se llevan a cabo en institutos próximos como el Salvador de Madariaga o el Rafael Dieste. “El hecho de que sean tres las instituciones implicadas -Xunta, Concello y UDC- no hace más que poner trabas en la búsqueda de soluciones, lo que agota la paciencia de las familias”, señalan.
Ante la falta de respuesta de las administraciones, continuarán con las movilizaciones a las puertas del centro y anuncian una gran protesta antes de las vacaciones de Navidad.
