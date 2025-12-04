¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 4 de diciembre

Concierto de Xoel López en Live Xperience

20.30 horas | El artista coruñés Xoel López es el protagonista del quinto recital del ciclo coruñés de CaixaBank. Las últimas entradas se podrán adquirir en la taquilla del recinto a partir de las 17.00 horas.

Palacio de la Ópera | Glorieta de América, s/n

Poemas y acuarelas sobre la Ciudad Vieja

20.00 horas | La poetisa Olga Patiño y el artista Pedro Bueno presentan Silencio Acústico, con palabras preliminares de César Antonio Molina. Los acompañan músicos y Felipe Senén.

Portas Ártabras | Sinagoga, 22

Joyas de la diseñadora coruñesa Carla Souto

18.00 h. | Inaugura un nuevo espacio efímero que abrirá entre las 11.30 y las 20.00 horas, de martes a sábado, hasta el 5 de enero. Colaboran las marcas Los Peperetes, Oxóco y Regina Viarum.

Pop-up A Coruña | Primo de Rivera, 11

Conferencia sobre la escultora de Bernini

19.30 horas | La charla corre a cargo de Leticia Azcue, jefa de Colección de Escultura desde 1700 y Artes Decorativas en el Museo Nacional del Prado.

Fundación Barrié | Cantón Grande, 9

La consciencia, explicada por Carlos Acuña

19.00 horas | El Académico Numerario de Fisiología de la Real Academia de Medicina de Galicia habla de los procesos cerebrales para predecir y corregir.

Real Academia de Medicina | Durán Loriga, 10

Charla sobre el cine y László Krasznahorkai

19.30 horas | El productor, crítico y programador de cine Martin Pawley departirá acerca de su figura dentro del ciclo Outras historias de cinema.

Alexandre Bóveda | San Andrés, 36