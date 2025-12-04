El líder de Wilco, Jeff Tweedy, presentará en A Coruña su nuevo trabajo en solitario

El fundador y líder de Wilco, Jeff Tweedy, presentará su nuevo trabajo en solitario, ‘Twiling Override’, el próximo 8 de febrero en el teatro Colón de A Coruña. Será la única actuación en Galicia de uno de los compositores más influyentes del “rock de raíces” estadounidense, que cuenta con una sólida trayectoria repleta de canciones inolvidables. En su nueva gira, Jeff Tweedy presentará su nuevo disco en solitario y clásicos de su discografía con Wilco y Uncle Tupelo en una actuación próxima que promete emocionar sin artificios y conquistar al público con canciones que van desde lo cotidiano, a lo melancólico y lo espiritual.

“Su voz cálida, sus letras introspectivas y su estilo desposeído convertirán el concierto en una experiencia única para los amantes del rock de raíces, el folk y la canción de autor. Una cita imperdible para los seguidores del rock independiente y la canción americana contemporánea”, señala el Concello, colaborador del concierto que forma parte del ciclo 'Bites' del festival Underfest Xacobeo, que recorrerá diferentes espacios de Galicia. Las entradas saldrán próximamente a la venta en Ataquilla.com.