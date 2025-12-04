Marisol Soengas y Emery Brown, nuevos ‘honoris causa’de la Universidade
El claustro votará el martes la propuesta de concederles el doctorado por méritos
El Claustro de la Universidade da Coruña (UDC) votará en la mañana del próximo martes, 9 de diciembre, las propuestas para conceder la distinción de doctores honoris causa a la bióloga coruñesa Marisol Soengas y al investigador norteamericano Emery N. Brown. Las dos peticiones, defendidas por docentes de la UDC, se votarán de forma separada e independiente.
La solicitud relativa a Soengas está firmada por Andrés Martínez Lage, el decano de la Facultade de Ciencias. Según defiende, aunque la investigadora nació en Agolada, se trasladó a vivir en A Coruña siendo muy pequeña, y estudió en la ciudad la educación obligatoria, el bachillerato (que cursó en el instituto de Elviña) y los tres primeros cursos de Biología.
Soengas empezó a investigar a en 1997 en el Cold Spring Harbor Laboratory de Nueva York, y lidera desde 2008 el grupo de grupo de Melanoma del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Entre los galardones que recibió la investigadora, y que destaca Martínez Lage, están el premio María Josefa Wonenburger Planells, el Society for Melanoma Research Ronsel Medrano Memorial Award o el Fernández Latorre. La coruñesa ha desarrollado, además de «trayectoria científica y prestigio internacional», un «comprometido activismo en defensa del liderazgo de las mujeres en la ciencia» y un «constante esfuerzo por divulgar estas cuestiones».
La propuesta sobre Emery N. Brown, nacido en 1957 en Estados Unidos, fue presentada por el departamento de Fisioterapia, Medicina y Ciencias Biomédicas y será defendida por el profesor Javier Cudeiro Mazaira. Según argumenta, el norteamericano ha contribuido «de manera relevante» a la comprensión de cómo actúan los anestésicos en el cerebro.
Actualmente es profesor de Neurociencia y Massachusetts Institute of Technology y ocupa una cátedra de Anestesia en la Facultad de Medicina de Harvard, entre otros cargos y méritos como la National Medal of Science. Mantiene relación con la UDC desde 2011, con colaboraciones como un puesto en el comité asesor científico del centro coruñés Citic.
