Marisol Soengas y Emery Brown, nuevos ‘honoris causa’de la Universidade

El Claustro de la Universidade da Coruña (UDC) votará en la mañana del próximo martes, 9 de diciembre, las propuestas para conceder la distinción de doctores honoris causa a la bióloga coruñesa Marisol Soengas y al investigador norteamericano Emery N. Brown. Las dos peticiones, defendidas por docentes de la UDC, se votarán de forma separada e independiente.

Emery N. Brown. | C. Pardellas

La solicitud relativa a Soengas está firmada por Andrés Martínez Lage, el decano de la Facultade de Ciencias. Según defiende, aunque la investigadora nació en Agolada, se trasladó a vivir en A Coruña siendo muy pequeña, y estudió en la ciudad la educación obligatoria, el bachillerato (que cursó en el instituto de Elviña) y los tres primeros cursos de Biología.

Soengas empezó a investigar a en 1997 en el Cold Spring Harbor Laboratory de Nueva York, y lidera desde 2008 el grupo de grupo de Melanoma del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Entre los galardones que recibió la investigadora, y que destaca Martínez Lage, están el premio María Josefa Wonenburger Planells, el Society for Melanoma Research Ronsel Medrano Memorial Award o el Fernández Latorre. La coruñesa ha desarrollado, además de «trayectoria científica y prestigio internacional», un «comprometido activismo en defensa del liderazgo de las mujeres en la ciencia» y un «constante esfuerzo por divulgar estas cuestiones».

La propuesta sobre Emery N. Brown, nacido en 1957 en Estados Unidos, fue presentada por el departamento de Fisioterapia, Medicina y Ciencias Biomédicas y será defendida por el profesor Javier Cudeiro Mazaira. Según argumenta, el norteamericano ha contribuido «de manera relevante» a la comprensión de cómo actúan los anestésicos en el cerebro.

Actualmente es profesor de Neurociencia y Massachusetts Institute of Technology y ocupa una cátedra de Anestesia en la Facultad de Medicina de Harvard, entre otros cargos y méritos como la National Medal of Science. Mantiene relación con la UDC desde 2011, con colaboraciones como un puesto en el comité asesor científico del centro coruñés Citic.