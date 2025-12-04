Si no lo leo no lo creo
Vázquez lee al rey emérito
Las librerías de la ciudad registran decenas de reservas en el día que se pone a la venta ‘Reconciliación’, el libro de Juan Carlos I, y el exalcalde de A Coruña no quiso quedarse sin su ejemplar de las memorias del padre de Felipe VI
ANTÓN PERULEIRO
Las memorias del rey emérito Juan Carlos I están generando ríos de tinta. No han sido pocos los que este miércoles se han abalanzado sobre las librerías, también en A Coruña, para hacerse con el volumen en su primer día en la calle en España.
Uno de los que acudió ayer a por su ejemplar reservado fue el exalcalde de A Coruña Francisco Vázquez, que se hizo con el libro en la Librería Arenas, dispuesto a sumergirse en las confesiones del emérito y a valorar su versión de los hechos.
Las memorias del rey Juan Carlos triunfan en las librerías de A Coruña: «Solo quedan cuatro por recoger»
El libro del rey emérito Juan Carlos I «se vende muy bien» en A Coruña. Reconciliación, las memorias del padre de Felipe VI, salió este miércoles a la venta y las librerías de la ciudad empezaron a notar un movimiento anticipado en los últimos días. Aunque muchas aún no lo tienen físicamente, la demanda existe y varias ya «acumulan reservas».
En la Librería Arenas, uno de los pocos puntos de venta de A Coruña que sí recibió Reconciliación en el propio día de lanzamiento, Manuel Arenas explica que la demanda se registró desde primera hora de la mañana. «He tenido 64 reservas», apunta. De todos esos ejemplares, apenas quedaban «cuatro por recoger». El resto se entregó en las primeras horas del día.
- Adiós a los bocadillos de calamares: Down Coruña cierra el quiosco de la plaza de Ourense
- La nueva estación de autobuses de A Coruña, a punto: los operarios colocan el cartel
- ¿Cuánto cobra tu alcalde? Estos son los sueldos de A Coruña y su área
- Muere en A Coruña la joven de 20 años herida grave en un accidente de tráfico en Alfonso Molina
- A Coruña ya tiene su padrón actualizado: es la cifra más alta en décadas
- Uno de los bares pioneros de Matogrande, en A Coruña, celebra su 25 aniversario
- Dos detenidos por el incendio mortal en la Sagrada Familia, en A Coruña
- Un joven, en la UCI tras subirse a la estatua de la fuente de Azcárraga y caer con ella