Vázquez lee al rey emérito

Las memorias del rey emérito Juan Carlos I están generando ríos de tinta. No han sido pocos los que este miércoles se han abalanzado sobre las librerías, también en A Coruña, para hacerse con el volumen en su primer día en la calle en España.

Uno de los que acudió ayer a por su ejemplar reservado fue el exalcalde de A Coruña Francisco Vázquez, que se hizo con el libro en la Librería Arenas, dispuesto a sumergirse en las confesiones del emérito y a valorar su versión de los hechos.

Las memorias del rey Juan Carlos triunfan en las librerías de A Coruña: «Solo quedan cuatro por recoger»

Dependiente de la librería Arenas con el libro del rey emérito Juan Carlos I. / Iago López

El libro del rey emérito Juan Carlos I «se vende muy bien» en A Coruña. Reconciliación, las memorias del padre de Felipe VI, salió este miércoles a la venta y las librerías de la ciudad empezaron a notar un movimiento anticipado en los últimos días. Aunque muchas aún no lo tienen físicamente, la demanda existe y varias ya «acumulan reservas».

En la Librería Arenas, uno de los pocos puntos de venta de A Coruña que sí recibió Reconciliación en el propio día de lanzamiento, Manuel Arenas explica que la demanda se registró desde primera hora de la mañana. «He tenido 64 reservas», apunta. De todos esos ejemplares, apenas quedaban «cuatro por recoger». El resto se entregó en las primeras horas del día.