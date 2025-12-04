¿Quieres trabajar en LA OPINIÓN A CORUÑA? Buscamos desarrolladores de audiencia web

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

RAC

¿Eres especialista en desarrollo de audiencias web y estás buscando trabajo o nuevos retos profesionales? Si es así, LA OPINIÓN A CORUÑA tiene una oferta de empleo para ti. 

 Envíanos tu currículo si crees que el perfil que buscamos para reforzar nuestro equipo se adapta a ti y pasa a formar parte de nuestra redacción.

 Este es el perfil que buscamos como desarrollador de audiencias

  • Análisis y optimización de métricas (CTR, Pv y UU)
  • Especialista de SEO en medios de comunicación, en tiempo real y de largo recorrido
  • Estrategia de captación de audiencia
  • Optimización de contenidos y coberturas

 Valoraremos:

  • Formación de la redacción
  • Gestión y estrategia de distribución de contenidos en redes sociales

 Nos gustaría sumar a nuestro equipo a profesionales con iniciativa y proactivos. Si estás interesado, contacta con nosotros a través del correo electrónico rrhh@laopinioncoruna.es

