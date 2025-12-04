¿Quieres trabajar en LA OPINIÓN A CORUÑA? Buscamos desarrolladores de audiencia web

¿Eres especialista en desarrollo de audiencias web y estás buscando trabajo o nuevos retos profesionales? Si es así, LA OPINIÓN A CORUÑA tiene una oferta de empleo para ti.

Envíanos tu currículo si crees que el perfil que buscamos para reforzar nuestro equipo se adapta a ti y pasa a formar parte de nuestra redacción.

Este es el perfil que buscamos como desarrollador de audiencias:

Análisis y optimización de métricas (CTR, Pv y UU)

Especialista de SEO en medios de comunicación, en tiempo real y de largo recorrido

Estrategia de captación de audiencia

Optimización de contenidos y coberturas

Valoraremos:

Formación de la redacción

Gestión y estrategia de distribución de contenidos en redes sociales

Nos gustaría sumar a nuestro equipo a profesionales con iniciativa y proactivos. Si estás interesado, contacta con nosotros a través del correo electrónico rrhh@laopinioncoruna.es.