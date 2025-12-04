¿Quieres trabajar en LA OPINIÓN A CORUÑA? Buscamos desarrolladores de audiencia web
Reforzamos nuestro equipo con nuevos perfiles profesionales
¿Eres especialista en desarrollo de audiencias web y estás buscando trabajo o nuevos retos profesionales? Si es así, LA OPINIÓN A CORUÑA tiene una oferta de empleo para ti.
Envíanos tu currículo si crees que el perfil que buscamos para reforzar nuestro equipo se adapta a ti y pasa a formar parte de nuestra redacción.
Este es el perfil que buscamos como desarrollador de audiencias:
- Análisis y optimización de métricas (CTR, Pv y UU)
- Especialista de SEO en medios de comunicación, en tiempo real y de largo recorrido
- Estrategia de captación de audiencia
- Optimización de contenidos y coberturas
Valoraremos:
- Formación de la redacción
- Gestión y estrategia de distribución de contenidos en redes sociales
Nos gustaría sumar a nuestro equipo a profesionales con iniciativa y proactivos. Si estás interesado, contacta con nosotros a través del correo electrónico rrhh@laopinioncoruna.es.
