¿Qué tiempo hará en A Coruña durante el puente de diciembre? Así nos lo pintan la Aemet y Meteogalicia

Los mapas del tiempo en A Coruña dibujan pocas novedades de cara a los próximos días. Con el invierno meteorológico recién estrenado --el astronómico no comenzará hasta el domingo 21 de diciembre alrededor de las cuatro de la tarde-- toda Galicia atraviesa un período marcado por la bajada de las temperaturas, como corresponde a esta época del año, y por una situación de inestabilidad atmosférica que deja alternancia de nubes, claros y chubascos sin apenas tregua. ¿Cómo se concretará este panorama en A Coruña durante el puente de diciembre? ¿Lloverá en la ciudad durante el fin de semana largo que llega con los festivos del sábado 6 de diciembre y el lunes día 8? A continuación desgranamos los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y Meteogalicia para tratar de detallar qué tiempo espera a los coruñeses durante estas próximas jornadas.

Por ahora hoy jueves, día 4, está activada una alerta naranja en la costa noroeste de A Coruña por olas de hasta 6 metros de altura. Este aviso entrará en vigor a las 09.00h y se mantendrá durante el resto del día de hoy y toda la jornada de mañana viernes, según las previsiones de Aemet y Meteogalicia.

Además desde esta tarde se añade a la alerta otro aviso por rachas de viento de hasta 60 km/h.

Por lo demás, será un día con alta probabilidad de lluvia prácticamente a cualquier hora de la mañana y la tarde, y las temperaturas se moverán entre los 10 grados de mínima y los 14 ó 15 de máxima.

Las temperaturas suben en la costa coruñesa

Mañana viernes, día 5, se mantiene --como hemos avanzado-- las alertas en el litoral por mar de viento y rachas de fuerza 7 en el litoral coruñés. Será también una jornada con chubascos intermitentes y con recuperación de los termómetros, ya que las temperaturas suben hasta marcar mínimas de entre 13 y 14 grados, con máximas alrededor de los 17 ó 18 grados.

Así viene el puente de este fin de semana en A Coruña

¿Qué tiempo viene para este primer fin de semana de diciembre en A Coruña? Por ahora lo que vemos en los mapas de la Aemet y Meteogalicia trae pocos cambios, salvo por la subida de los termómetros. Tanto el sábado día 6, festivo por la celebración del Día de la Constitución, como el domingo día 7 y el lunes 8 de diciembre, festivo por el Día de la Inmaculada Concepción, serán días pasados por agua. La probabilidad de lluvias se mantiene alta a lo largo de todo el puente de diciembre debido a que durante todo este período Galicia continuará bajo la influencia de borrascas atlánticas que enviarán sucesivos frentes hacia el noroeste peninsular, así que en A Coruña se sucederán --como en las últimas semanas- episodios lluviosos que alternarán con apertura de algunos claros.

Y las temperaturas no registrarán cambios importantes; durante el sábado y el domingo las mínimas se mantendrán en valores suaves, entre los 14 y los 15 grados --valores altos para esta época del año--, con máximas que alcanzarán los 16 ó 17 grados. A partir del lunes previsiblemente las mínimas volverán a bajar, y en las máximas por ahora no se esperan cambios a una semana vista. Más información.